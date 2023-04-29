Киянин викликав поліцію на сусіда, який голосного свердлив стіну: мережа сміється з того, що знайшли патрульні (відео)

Винним виявився не сусід

У правоохоронців під час роботи час від часу стаються курйозні ситуації. Як до прикладу, у квітні минулого року, коли так званий "смотрящий" за Павлоградом обмочився під час затримання. Цього разу зганьбився чоловік, який викликав поліцію.

Як повідомила патрульна поліція Києва, історія почалася з того, що киянин зранку 29 квітня викликав копів, бо сусід о 7 ранку почав робити ремонт і голосно працював перфоратором.

"Отже, близько 7-ої години ранку на лінію 102 звернувся дуже стурбований киянин. Він повідомив про сусідів, які почали щось ремонтувати та увімкнули перфоратор. Через це він прокинувся та майже годину не може заснути", — йдеться у повідомленні.

На місці події інспекторів зустріли заявник та охоронник житлового комплексу. Останні намагалися самостійно розшукати порушників тиші, але безрезультатно. Потрапивши до квартири, поліцейські справді почули сильний шум і пішли на нього. Однак джерело шуму виявилося в одній із шафок. З’ясувалося, що господар… забув вимкнути електробритву. Саме вона й видавала гучний звук.Відео із цим епізодом поліція виклала у своїх соцмережах.

Додамо, що жартами оповитий вибух у Сімферополі, який стався зранку 29 квітня. В ЗСУ оригінально прокоментували подію.

Нагадаємо, що торік в прямому ефірі влаштувало курйоз в ефірі телемарафону. Собака наклала купу просто на стіл ведучим.