В Киеве упали обломки ракеты: подробности от Кличко

Киевские власти сообщили о подробностях дневного ракетного удара по столице. По информации мера Виталия Кличко, в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть.

Глава столицы отметил, что все необходимые службы уже направляются на место.

"Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!

Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе", — написал он.

Также он опубликовал фото с места событий.

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