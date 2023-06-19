Пляжи закрыты, но песочек закупим: в Киеве собрались потратить миллионы бюджетных средств

На закрытые пляжи Киева планируют потратить круглую сумму

Несмотря на то, что власти Киева решили не открывать пляжный сезон в этом году из-за угроз обстрелов, коммунальщики решили на круглую сумму облагородить места для отдыха людей у водоемов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист и боец ВСУ Олег Симороз.

В частности, он обратил внимание на тендер, организованный коммунальным предприятием "Плесо". Коммунальщики планируют потратить 6,5 миллиона гривен на столичные пляжи, которые официально этим летом никто не открывал. В тендере указано, что указанная сумма КП "Плесо" пойдет на закупку пески и планирование пляжных зон.

В связи с этим активист обратился к мэру Киева Виталию Кличко.

"Для тех, кто в танке, напоминаю, что в стране война! У нас две бригады ТРО ВСУ из Киева на фронте постоянно нуждаются в помощи с дронами, автомобилями и тд. Прекратите неадекватное нецелевое использование денег киевлян! Это уже просто невозможно", — написал Симороз.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве произошел новый скандал с застройщиком ЖК "Республика".