Пляжі закриті, але пісочок закупимо: у Києві зібралися витратити мільйони бюджетних коштів

На закриті пляжі Києва планують витратити 6,5 мільйона

Незважаючи на те, що влада Києва вирішила не відкривати цьогорічний пляжний сезон через погрози обстрілів, комунальники вирішили на круглу суму облагородити місця для відпочинку людей біля водойм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст та боєць ЗСУ Олег Симороз.

Зокрема він звернув увагу на тендер, організований комунальним підприємством "Плесо". Комунальники планують витратити 6,5 мільйона гривень на столичні пляжі, які офіційно цього літа ніхто не відкривав. У тендері зазначено, що вказана сума КП "Плесо" піде на закупівлю піску та планування пляжних зон.

У зв’язку з цим активіст звернувся до мера Києва Віталія Кличка.

"Для тих, хто в танку, нагадую, що в країні війна! У нас дві бригади ТРО ЗСУ з Києва на фронті постійно потребують допомоги з дронами, автомобілями тощо. Припиніть неадекватне нецільове використання коштів киян! Це вже просто неможливо", — написав Симороз.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві стався новий скандал із забудовником ЖК "Республіка".