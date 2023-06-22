Взрыв дома в Киеве: выросло число жертв трагедии

Спасательные работы продолжаются

В результате взрыва в киевской многоэтажке, который произошел 22 июня из-за утечки газа, погибли несколько человек. И к настоящему времени число жертв продолжает увеличиваться.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как стало известно, из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели извлекли еще одно тело — погибшей женщины. Сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательную операцию.

Таким образом, к обеду 22 июня общее количество жертв трагедии составляет уже три человека. Еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Напомним, что все подробности трагедии в Киеве вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке. Уже известно, что что удалось спасти не менее 18 человек.

Отметим, что инциденты с природным газом нередки происходят по всей Украине. Так, предварительно последствия подобной чрезвычайной ситуации пришлось ликвидировать спасателям в Кривом Роге. Также весной мощный взрыв, связанный с утечкой газа, произошел и в Кропивницком. И это был уже далеко не первый случай в городе за последнее время.