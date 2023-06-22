Вибух будинку в Києві: зросла кількість жертв трагедії

Рятувальні роботи продовжуються

Внаслідок вибуху в київській багатоповерхівці, який стався 22 червня через витік газу, загинули кілька людей. І на цей час кількість жертв продовжує збільшуватися.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як стало відомо, з-під завалів будинку у Дніпровському районі рятувальники витягли ще одне тіло – жінки, яка загинула. Співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Таким чином, до обіду 22 червня загальна кількість жертв трагедії складає вже троє людей. Ще щонайменше четверо отримали поранення.

Нагадаємо, що всі подробиці трагедії в Києві ви можете прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням. Вже відомо, що вдалося врятувати не менше 18 осіб.

Зазначимо, що інциденти з природним газом нерідко трапляються по всій Україні. Так, попередньо наслідки такої надзвичайної ситуації довелося ліквідувати рятувальникам у Кривому Розі. Також навесні потужний вибух, пов’язаний із витіканням газу, стався і у Кропивницькому. І це був вже далеко не перший випадок у місті останнім часом.