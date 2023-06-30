В Киеве появились новые датчики измерения радиации: где они находятся
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В Киеве работают семь датчиков измерения уровня радиации
На фоне тревожных заявлений о возможном теракте на Запорожской АЭС в Киеве устанавливают дополнительные датчики измерения радиации. Два таких устройства появились на днях в Голосеевском и Святошинском районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По данным столичных властей, на сегодняшний день в Киеве установлены семи таких датчиков. Все они в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение "Киев Цифровой".
В пресс-службе обметили, что дополнительные устройства для измерения радиации были установлены за счет меценатов без привлечения бюджетных средств.
Адреса расположения датчиков измерения радиации в Киеве:
- ул. Туровская, 28 (Подольский район);
- ул. Щусева, 20 (Шевченковский район);
- просп. Правды, 64-Г (Подольский район);
- просп. Берестейский, 97 (Святошинский район);
- Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);
- ул. Вербицкого, 26 (Дарницкий район);
- ул. Китаевская, 22 (Голосеевский район).
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье провели масштабные учения на случай аварии на ЗАЭС.