В Киеве появились новые датчики измерения радиации: где они находятся

В Киеве работают семь датчиков измерения уровня радиации

На фоне тревожных заявлений о возможном теракте на Запорожской АЭС в Киеве устанавливают дополнительные датчики измерения радиации. Два таких устройства появились на днях в Голосеевском и Святошинском районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным столичных властей, на сегодняшний день в Киеве установлены семи таких датчиков. Все они в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение "Киев Цифровой".

В пресс-службе обметили, что дополнительные устройства для измерения радиации были установлены за счет меценатов без привлечения бюджетных средств.

Адреса расположения датчиков измерения радиации в Киеве:

ул. Туровская, 28 (Подольский район);

ул. Щусева, 20 (Шевченковский район);

просп. Правды, 64-Г (Подольский район);

просп. Берестейский, 97 (Святошинский район);

Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);

ул. Вербицкого, 26 (Дарницкий район);

ул. Китаевская, 22 (Голосеевский район).

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье провели масштабные учения на случай аварии на ЗАЭС.