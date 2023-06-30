У Києві з’явилися нові датчики вимірювання радіації: де вони знаходяться
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У Києві працюють сім датчиків вимірювання рівня радіації
На тлі тривожних заяв про можливий теракт на Запорізькій АЕС у Києві встановлюють додаткові датчики вимірювання радіації. Два такі пристрої з’явилися днями у Голосіївському та Святошинському районах столиці.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За даними столичної влади, на сьогоднішній день у Києві встановлено сім таких датчиків. Усі вони в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації у додаток "Київ Цифровий".
У прес-службі зауважили, що додаткові пристрої для вимірювання радіації були встановлені за рахунок меценатів без залучення бюджетних коштів.
Адреси розташування датчиків вимірювання радіації у Києві:
- вул. Турівська, 28 (Подільський район);
- вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);
- просп. Правди, 64-Г (Подільський район);
- просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);
- Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);
- вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);
- вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).
Раніше "Телеграф" писав про те, що у Запоріжжі провели масштабні навчання на випадок аварії на ЗАЕС.