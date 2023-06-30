У Києві з’явилися нові датчики вимірювання радіації: де вони знаходяться

У Києві працюють сім датчиків вимірювання рівня радіації

На тлі тривожних заяв про можливий теракт на Запорізькій АЕС у Києві встановлюють додаткові датчики вимірювання радіації. Два такі пристрої з’явилися днями у Голосіївському та Святошинському районах столиці.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними столичної влади, на сьогоднішній день у Києві встановлено сім таких датчиків. Усі вони в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації у додаток "Київ Цифровий".

У прес-службі зауважили, що додаткові пристрої для вимірювання радіації були встановлені за рахунок меценатів без залучення бюджетних коштів.

Адреси розташування датчиків вимірювання радіації у Києві:

вул. Турівська, 28 (Подільський район);

вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);

просп. Правди, 64-Г (Подільський район);

просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);

Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);

вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);

вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Запоріжжі провели масштабні навчання на випадок аварії на ЗАЕС.