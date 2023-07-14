"У Кличко стоит, а у путина упал": мэр Киева отличился анекдотом (видео)

Глава украинской столицы отличился новой шуткой

Мэр Киева Виталий Кличко, который известен самоиронией и многочисленными мемами о себе, выдал очередную шутку.

Так в интервью LB.ua он шутливо ответил на вопрос о том, чем он запомнится киевлянам и украинцам на своем посту.

"У Кличко стоит, а у путина упал! Это я о мосте. Наш Стеклянный мост выдержал даже ракетный удар. Кстати, это не моя шутка – я где-то услышал", — ответил городской глава.

Как сообщалось ранее, 10 октября 2022 года возле стеклянного пешеходного моста, который еще называют мостом Кличко, упала российская крылатая ракета. При этом чудом сам мост разрушен не был, но все же получил незначительные повреждения стекляных панелей.

После проведения ремонта его вновь открыли для пешеходов лишь 18 декабря.

8 октября того же года взрыв произошел на незаконно сооруженном мосту через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Крым с материковой россией. В результате происшествия произошло частичное обрушение двух пролетов моста.

После этого Кличко с юмором отметил, что любимый мост российского диктатора "устал".