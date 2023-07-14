"У Кличка стоїть, а у путіна впав": мер Києва відзначився анекдотом (відео)

Глава української столиці відзначився новим жартом

Мер Києва Віталій Кличко, який відомий самоіронією та численними мемами про себе, видав черговий жарт.

Так в інтерв’ю LB.ua він жартівливо відповів на запитання, чим він запам’ятається киянам та українцям на своїй посаді.

"У Кличка стоїть, а у путіна впав! Це я про міст. Наш Скляний міст витримав навіть ракетний удар. До речі, це не мій жарт — я десь почув", — відповів міський голова.

Як повідомлялося раніше, 10 жовтня 2022 року біля скляного пішохідного мосту, який ще називають мостом Кличком, впала російська крилата ракета. При цьому дивом сам міст зруйнований не був, але все ж таки отримав незначні пошкодження скляних панелей.

Після проведення ремонту його знову відкрили для пішоходів лише 18 грудня.

8 жовтня того ж року вибух стався на незаконно спорудженому мосту через Керченську протоку, яка з’єднує окупований Крим із материковою росією. Внаслідок пригоди стався частковий обвал двох прольотів мосту.

Після цього Кличко з гумором зазначив, що улюблений міст російського диктатора "втомився".