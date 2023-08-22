"Смешно и грустно": в Киеве решили "освежить" мемориал Небесной сотни, но сделали только хуже (фото)

Украинцы разозлились

В Киеве мемориал Небесной сотне покрасили дешевой некачественно краской. Это уже обсуждают в соцсетях

О самом факте в Facebook сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Ксения Семенова

Она обратила внимание, что на Европейской площади коммунальщики решили привести в порядок вид гранитных плиток под мемориальной доской Небесной сотни. Но её возмущение вызвало то, как именно это делают.

Дело в том, что для придания нового вида плитку решили покрасить коричневым "суриком".

"Это такая дешевая краска, побочный продукт металлургической промышленности. В Кривом Роге ею в девяностых красили плинтусы", — объяснила депутат.

Возмущение Семеновой поддержали и другие украинцы, которые под её постом начали оставлять свои гневные комментарии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве городские власти окончательно проиграли многолетний спор с государством за Гостиный двор на Подоле в исторической части города.

Также мы сообщали о том, что в центре Киева выставили уничтоженную технику "освободителей" из рф.