"Смішно і сумно": у Києві вирішили "освіжити" меморіал Небесної сотні, але зробили лише гірше (фото)
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Українці розлютилися
У Києві меморіал Небесної сотні пофарбували дешевою фарбою. Це вже обговорюють у соцмережах
Про сам факт у Facebook повідомила депутат від фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова. Вона звернула увагу, що на Європейській площі комунальники вирішили привести до ладу вигляд гранітних плиток під меморіальною дошкою Небесної сотні.
Справа в тому, що для надання нового виду плитці її вирішили пофарбувати коричневим "суріком".
"Це така дешева фарба, побічний продукт металургійної промисловості. У Кривому Розі нею в дев’яностих фарбували плінтуси", — пояснила депутат.
Обурення Семенової підтримали й інші українці, котрі під її постом почали залишати свої гнівні коментарі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві міська влада остаточно програла багаторічну суперечку з державою за Гостинний двір на Подолі в історичній частині міста.
Також ми повідомляли про те, що в центрі Києва виставили знищену техніку "визволителів" із росії.