"Смішно і сумно": у Києві вирішили "освіжити" меморіал Небесної сотні, але зробили лише гірше (фото)

Українці розлютилися

У Києві меморіал Небесної сотні пофарбували дешевою фарбою. Це вже обговорюють у соцмережах

Про сам факт у Facebook повідомила депутат від фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова. Вона звернула увагу, що на Європейській площі комунальники вирішили привести до ладу вигляд гранітних плиток під меморіальною дошкою Небесної сотні.

Справа в тому, що для надання нового виду плитці її вирішили пофарбувати коричневим "суріком".

"Це така дешева фарба, побічний продукт металургійної промисловості. У Кривому Розі нею в дев’яностих фарбували плінтуси", — пояснила депутат.

Обурення Семенової підтримали й інші українці, котрі під її постом почали залишати свої гнівні коментарі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві міська влада остаточно програла багаторічну суперечку з державою за Гостинний двір на Подолі в історичній частині міста.

Також ми повідомляли про те, що в центрі Києва виставили знищену техніку "визволителів" із росії.