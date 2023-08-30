Господряд на 88 миллионов в Конча-Заспе отдали "мутной" фирме: что о ней известно

Победителем стала фирма взявшая за привычку нарушать условия договоров

В Украине продолжается эпидемия странных тендеров: во время войны заказывают непонятные услуги, а выполняют их сомнительные фирмы. К примеру, за 88,3 млн грн столовую стадиона в Конча-Заспе расширит фирма, которую уже не раз ловили на завышении цены услуг.

Как выяснил "Телеграф", в системе госзакупок Prozorro появился тендер на реконструкцию столовой с расширением помещений ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". На данные работы заказчик – собственно госпредприятие – готов потратить 88,3 млн грн.

Зачем стадиону столовая за 88 миллионов

Хотя аукцион был объявлен, на деле тендер прошел всего с одним участником и победителем было признано ООО "КБК".

Тендер в ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа"

Еще до объявления победителя тендером заинтересовалась Государственная аудиторская служба, задавшая центру "Конча-Заспа" вопрос: на каком основании предприятие намерено расширить столовую и почему именно на 88 млн грн.

На госпредприятии пояснили, что еще до 2022 года положили начало программе по расширению существующей инфраструктуры центра и строительству на его территории новых объектов. Речь шла о возведении нового спального корпуса, после чего количество одновременно принимаемых участников спортивных соревнований вырастет до 532 человек. В то же время в столовой можно одновременно обслужить лишь около 300 человек.

Также в ГП объяснили, что стоимость работ высчитана, согласно действующему законодательству, и имеется проектно-сметная документация.

Очевидно, в Госаудитслужбе удовлетворились объяснением и договор был заключен. И, судя по всему, сделали это напрасно.

Завышение цен и некачественная работа — чем известен победитель тендера

Согласно данным аналитической системы YouControl, победитель торгов ООО "КБК" весьма часто побеждает в гостендерах, причем иногда зарабатывает на них больше, чем на других заказам. Например, в 2017 году "КБК" на госзакупках заработало 114 млн грн, а на других клиентах – не более 70 млн, в 2018-м ситуация почти повторилась: 87,8 млн и 70 млн грн соответственно.

Главный заработок - гостендера

Впервые в фокус внимания СМИ "КБК" попало еще в 2012-м году, когда победил на тендере в Кировоградской области на сумму в 3,84 млн грн. Как писали местные СМИ, в тот момент ТОВка принадлежала экс-мэру областного центра Николаю Москаленко и его сыну Кириллу, которые использовали ее с другими своими фирмами для создания видимости конкуренции на гостендерах.

После 2014 года ООО "КБК" сменило географию деятельности и владельца – теперь ею владел некий Игорь Петрик из Полтавской области, а фирма начала работать не только в центре, но и на западе Украины. Например, занялась реконструкцией набережной в Ужгороде на 21 млн грн.

В 2020 году фирма уже зарабатывает на тендерах чиновников Печерской райгосадминистарции – всего 43 выигранных аукциона на 29,8 млн грн.

Впрочем, побеждать на государственных тендерах – не преступление, а вот фигурировать в судебных разбирательствах после этих побед – как минимум проступок.

Так, в 2018 году "КБК" должно было провести капитальный ремонт площади Шандора Петефи в Ужгороде за 30,9 млн грн. Работы были выполнены, но в августе 2021 года выяснилось, что их сделали недостаточно качественно, во всяком случае понадобилось провести ремонт еще почти на 5 млн гривен.

В результате Департамент городского хозяйства решил заключить дополнительный договор, которым ООО "КБК" должно было доделать капитальный ремонт площади.

Однако, по заключению Госаудитслужбы, данный договор нарушал Закон Украины "О публичных закупках". Так, дополнительный договор с ООО "КБК" можно было заключать не позднее августа 2021 года, спустя три года после заключения основного, на деле же его заключили 29 октября 2021 года. По закону необходимо было назначать новый тендер, но тогда бы ООО "КБК" не смогло без аукциона получить госзаказ почти на 5 млн гривен.

Госаудитслужба считала договор незаконным

Однак Департаменту городского хозяйства Ужгорода через суд смог доказать свое право не проводить новый тендер. На сторону мэрии встал Верховный суд Украины.

В то же время другой суд – Хозяйственный суд Киевской области – обязал ООО "КБК" заплатить водоканалу Ужгорода 35 тысяч гривен, которые фирма задолжала коммунальному предприятию по одному из договоров.

То есть, ненадлежащее исполнение своих обязательств для ООО "КБК" – если и не норма, то частое явление. Однако все это не помешало чиновникам заключить с компанией договор на 88 млн грн.

Заметим, что "тендерная лихорадка", в ходе которой чиновники закупают товары по завышенным ценам у сомнительных фирм, поразила все сферы деятельности государства, в том числе военную.