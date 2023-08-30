Держпідряд на 88 мільйонів у Конча-Заспі віддали "мутній" фірмі: що про неї відомо

Переможцем стала фірма, яка взяла за звичку порушувати умови договорів.

В Україні продовжується епідемія дивних тендерів: під час війни замовляють незрозумілі послуги, а виконують їх сумнівні фірми. Наприклад, за 88,3 млн грн їдальню стадіону в Кончі-Заспі розширить фірма, яку вже не раз ловили на завищенні ціни послуг.

Як з’ясував "Телеграф", у системі держзакупівель Prozorro з’явився тендер на реконструкцію їдальні з розширенням приміщень ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа". На дані роботи замовник – власне держпідприємство – готовий витратити 88,3 млн. грн.

Навіщо стадіону їдальня за 88 мільйонів

Хоча аукціон був оголошений, насправді тендер пройшов лише з одним учасником і переможцем було визнано ТОВ "КБК".

Тендер у ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"

Ще до оголошення переможця тендером зацікавилася Державна аудиторська служба, яка поставила центру "Конча-Заспа" питання: на якій підставі підприємство має намір розширити їдальню та чому саме на 88 млн. грн.

На держпідприємстві пояснили, що ще до 2022 року започаткували програму з розширення існуючої інфраструктури центру та будівництва на його території нових об’єктів. Йшлося про зведення нового спального корпусу, після чого кількість учасників спортивних змагань, що одночасно приймаються, зросте до 532 осіб. В той час як у їдальні можна одночасно обслужити лише близько 300 осіб.

Також у ДП пояснили, що вартість робіт вирахована, згідно з чинним законодавством, і є проектно-кошторисна документація.

Очевидно, що в Держаудитслужбі задовольнилися поясненням і договір було укладено. І, зважаючи на все, зробили це даремно.

Завищення цін та неякісна робота – чим відомий переможець тендеру

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, переможець торгів ТОВ "КБК" часто перемагає в держтендерах, причому іноді заробляє на них більше, ніж на інших замовленнях. Наприклад, у 2017 році "КБК" на держзакупівлях заробило 114 млн грн, а на інших клієнтах – не більше 70 млн, у 2018 році ситуація майже повторилася: 87,7 млн і 70 млн грн відповідно.

Головний заробіток – держтендера

Вперше у фокус уваги ЗМІ "КБК" потрапило ще у 2012-му році, коли переміг на тендері у Кіровоградській області на суму 3,84 млн грн. Як писали місцеві ЗМІ, на той момент ТОВка належала екс-меру обласного центру Миколі Москаленку та його сину Кирилу, які використовували її з іншими своїми фірмами для створення видимості конкуренції на держтендерах.

Після 2014 року ТОВ "КБК" змінило географію діяльності та власника – тепер нею володів такий собі Ігор Петрик із Полтавської області, а фірма почала працювати не лише у центрі, а й на заході України. Наприклад, зайнялася реконструкцією набережної в Ужгороді на 21 млн. грн.

У 2020 році фірма вже заробляє на тендерах чиновників Печерської райдержадміністрації – всього 43 виграні аукціони на 29,8 млн грн.

Втім, перемагати на державних тендерах – не злочин, а ось фігурувати у судових розглядах після цих перемог – як мінімум провина.

Так, у 2018 році "КБК" мало провести капітальний ремонт площі Шандора Петефі в Ужгороді за 30,9 млн грн. Роботи було виконано, але у серпні 2021 року з’ясувалося, що їх зробили недостатньо якісно, принаймні знадобилося провести ремонт ще майже на 5 млн гривень.

В результаті Департамент міського господарства вирішив укласти додатковий договір, яким ТОВ "КБК" мало доробити капітальний ремонт площі.

Однак, на думку Держаудитслужби, цей договір порушував Закон України "Про публічні закупівлі". Так, додатковий договір з ТОВ "КБК" можна було укладати не пізніше серпня 2021 року, через три роки після укладання основного, насправді його уклали 29 жовтня 2021 року. За законом необхідно було призначати новий тендер, але тоді ТОВ "КБК" не змогло б без аукціону отримати держзамовлення майже на 5 млн гривень.

Держаудитслужба вважала договір незаконним

Однак Департамент міського господарства Ужгорода через суд зміг довести своє право не проводити новий тендер. На бік мерії став Верховний суд України.

Водночас, інший суд – Господарський суд Київської області – зобов’язав ТОВ "КБК" заплатити водоканалу Ужгорода 35 тисяч гривень, які фірма заборгувала комунальному підприємству за одним із договорів.

Тобто неналежне виконання своїх зобов’язань для ТОВ "КБК" – якщо й не норма, то часте явище. Проте все це не завадило чиновникам укласти з компанією договір на 88 млн. грн.

Зауважимо, що "тендерна лихоманка", у ході якої чиновники закуповують товари за завищеними цінами у сумнівних фірм, вразила усі сфери діяльності держави, зокрема військову.