Главу МИД Швеции не пустили в Украину на съезд европейских министров: причина необычная

На польско-украинской границе министра не пропустили в страну

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем не смог присутствовать на встрече глав МИД ЕС в Киеве. Причиной тому стали забытые документы.

Об этом пишет австрийская газета Die Presse, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах. Как оказалось, министр забыл свой паспорт.

"Главный дипломат Швеции Тобиас Бильстрем якобы забыл свой паспорт; Именно поэтому официальные лица на польско-украинской границе не пустили его в страну", — говорится в материале.

При этом отмечается, что на встрече не смогли присутствовать также и другие министры иностранных дел. К примеру, венгерский коллега Петер Сийярто с самого начала отказался от участия. А министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау поразил коронавирус, потому они также не смогли посетить встречу.

На заседании, как передают источники, "практически ничего не произошло". Важным был жест солидарности вокруг Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 октября глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель провел встречу министров иностранных дел ЕС. Впервые такое мероприятие состоялось в Киеве. Затем в ходе пресс-конференции по итогам заседания Боррель заявил, что поддерживает "формулу мира" Зеленского.