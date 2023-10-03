Главу МЗС Швеції не пустили до України на з’їзд європейських міністрів: причина незвичайна

На польсько-українському кордоні міністра не пропустили до країни

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем не зміг бути присутнім на зустрічі глав МЗС ЄС у Києві. Причиною цього стали забуті документи.

Про це пише австрійська газета Die Presse, посилаючись на власні джерела у дипломатичних колах. Як виявилось, міністр забув свій паспорт.

"Головний дипломат Швеції Тобіас Більстрем нібито забув свій паспорт; саме тому офіційні особи на польсько-українському кордоні не пустили його до країни", — йдеться у матеріалі.

При цьому наголошується, що на зустрічі не змогли бути присутніми також інші міністри закордонних справ. Наприклад, угорський колега Петер Сійярто від початку відмовився від участі. А міністра закордонних справ Латвії Кріш’яніса Каріньша та міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау вразив коронавірус, тому вони також не змогли відвідати зустріч.

На засіданні, як передають джерела, практично нічого не сталося. Важливим був жест солідарності довкола України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 жовтня голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель провів зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Вперше такий захід відбувся у Києві. Потім у ході пресконференції за підсумками засідання Боррель заявив, що підтримує "формулу світу" Зеленського.