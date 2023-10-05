Живые рыбки в кальяне и вечеринки в комендантский час: какими скандалами отметился киевский Boho club

В одну из ситуаций пришлось вмешиваться зоозащитникам

Столичный ресторан и караоке-бар Boho оказался в центре обсуждений после публикации журналиста Михаила Ткача о работе этого места в комендантский час. Однако это не первая скандальная ситуация, в которую попадает это заведение. "Телеграф" решил вспомнить, чем еще отметился Boho club за последние годы.

Сейчас в сети обсуждают ситуацию, в которой Boho club равнодушно отнесся к требованиям соблюдения комендантского часа во время военного положения и продолжил работу в уже запрещенное время. Однако заведению не было бы смысла работать, если бы не было посетителей. А их, как оказалось, много.

Комментариев в Boho по этому поводу никаких еще не давали. А вот на громкий скандал в 2018 году, вокруг кальяна с живыми рыбками, в заведении тогда оперативно отреагировали.

Напоминаем, что весной 2018 года в меню "Бохо" появился кальян с живыми рыбками. В заведении уверяли, что рыбы находятся в отдельной колбе и им ни коим образом не наносится вред. Но даже если бы это действительно было так и дым никак не сказывался бы на них, то нахождение в тесной колбе никак не соответствует условиям содержания рыбок.

Тогда об этом на своей странице в Facebook написала украинская организации защиты и спасения животных UaAnimals. Вскоре администрация "Бохо" ответила на претензию и принесла свои извинения, отметив, что из-за их желания удивить гостей пострадали живые существа.

Напомним ранее "Телеграф" писал о том, что недавно нарушением комендантского часа и развлечениями в барах до самого утра отметилась украинская блогерша Анна Краснова. Все свои гуляния она записывала в "сториз" в Instagram.