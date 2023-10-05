Живі рибки у кальяні та вечірки у комендантську годину: якими скандалами відзначився київський Boho club

В одну із ситуацій довелося втручатися зоозахисникам

Столичний ресторан та караоке-бар Boho опинився у центрі обговорень після публікації журналіста Михайла Ткача про роботу цього місця у комендантську годину. Однак це не перша скандальна ситуація, в яку потрапляє цей заклад. "Телеграф" вирішив згадати, чим ще відзначився Boho club за останні роки.

Зараз у мережі обговорюють ситуацію, в якій Boho club байдуже поставився до вимог дотримання комендантської години під час воєнного стану та продовжив роботу у вже заборонений час. Проте закладу не було б сенсу працювати, якби відвідувачів не було. А їх, як виявилось, багато.

Коментарів у Boho із цього приводу жодних ще не давали. А ось на гучний скандал у 2018 році навколо кальяну з живими рибками у закладі тоді оперативно відреагували.

Нагадуємо, що навесні 2018 року у меню "Бохо" з’явився кальян із живими рибками. У закладі запевняли, що риби знаходяться в окремій колбі і їм жодним чином не завдають шкоди. Але навіть якби це дійсно було так і дим ніяк не позначався на них, то перебування в тісній колбі ніяк не відповідає умовам утримання рибок.

Тоді про це на своїй сторінці у Facebook написала українська організація захисту та порятунку тварин UaAnimals. Незабаром адміністрація "Бохо" відповіла на претензію і вибачилася, зазначивши, що через їх бажання здивувати гостей постраждали живі істоти.

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно порушенням комендантської години та розвагами в барах до самого ранку відзначилася українська блогерка Ганна Краснова. Всі свої гуляння вона записувала в "сториз" у Instagram.