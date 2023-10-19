Кличко сообщил, сколько жилых домов в Киеве уже подключили к теплу

Совсем скоро каждый жилой дом в столице будет с теплом

В столице набирает обороты отопительный сезон и в жилые дома киевлян активно продолжают давать отопление. По состоянию на сегодняшний день, 19 октября, уже подключили к теплу 4,5 тысячи жилых домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Телеграмм-канале. Тепло также продолжают давать и в учреждения социальной инфраструктуры, которые начали отапливать в первую очередь.

Кличко отметил, что тепло уже подключено в 5,2 тысячах зданий, среди которых жилые дома и учреждения социальной сферы. Сообщается, что отопление уже есть в 4,5 тысячах жилых домов, 199 учебных заведениях, 324 детских садах, 85 админзданиях и учреждениях социально-бытового направления.

Кроме этого тепло дали 126 медучреждениям, среди которых 11 роддомов и 59 стационаров.

Кличко также напомнил, что учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК и ведомственные домовладения.

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