Кличко повідомив, скільки житлових будинків у Києві вже підключили до тепла

Незабаром кожен житловий будинок у столиці буде з теплом

У столиці набирає обертів опалювальний сезон і у житлові будинки киян продовжують активно давати опалення. Станом на сьогодні, 19 жовтня, вже підключили до тепла 4,5 тисяч житлових будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму офіційному Телеграм-каналі. Тепло також продовжують давати і до установ соціальної інфраструктури, які почали опалювати в першу чергу.

Кличко зазначив, що тепло вже підключено до 5,2 тисяч будівель, серед яких житлові будинки та установи соціальної сфери. Повідомляється, що опалення вже є у 4,5 тисячах житлових будинків, 199 навчальних закладах, 324 дитячих садках, 85 адмінбудівлях та установах соціально-побутового спрямування.

Окрім цього тепло дали 126 медустанов, серед яких 11 пологових будинків та 59 стаціонарів.

Кличко також нагадав, що установи соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками керівників. Також за індивідуальними заявками керівників починають подачу тепла до будинків ОСББ, ЖБК та відомчих домоволодінь.

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