Киевлян предупреждают об опасности на выходных: в чем причина

Природа, как обычно, непредсказуема

Жителей и гостей столицы призывают быть осмотрительными, так как в Киеве прогнозируются опасные метеорологические явления. Будьте бдительны и не пренебрегайте светоотражателями.

Так, Киев накрыл густой туман, который значительно ухудшил видимость на дорогах и затруднил движение. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Известно, что неблагоприятные метеорологические явления будут наблюдаться в Киеве до конца субботы, 21 октября и продлятся до обеда в воскресенье, 22 октября.

Густой туман, который окутал столицу, привел к тому, что видимость в черте города ограничена расстоянием в 200-500 метров. Спасатели присвоили таким погодным условиям в столице І уровень опасности, который маркируется "желтым".

Сводка Укргидрометцентра

В течение воскресенья, 22 октября, на небе будут тучи, но дождя не ожидается. Днем будет светить солнце и поэтому температура воздуха прогреется практически до +20°C.

Будьте бдительны и соблюдайте осторожность!

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