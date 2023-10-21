Кияни попереджають про небезпеку на вихідних: у чому причина

Природа, як завжди, непередбачувана

Мешканців та гостей столиці закликають бути обачними, оскільки у Києві прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Будьте пильні і не нехтуйте світловідбивачами.

Так, Київ накрив густий туман, який значно погіршив видимість на дорогах та утруднив рух. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Відомо, що несприятливі метеорологічні явища спостерігатимуться у Києві до кінця суботи, 21 жовтня та триватимуть до обіду у неділю, 22 жовтня.

Густий туман, який огорнув столицю, призвів до того, що видимість у межах міста обмежена відстанню 200-500 метрів. Рятувальники надали таким погодним умовам у столиці І рівень небезпеки, який маркується "жовтим".

Зведення Укргідрометцентру

Протягом неділі, 22 жовтня, на небі хмари, але дощу не очікується. Вдень світитиме сонце, тому температура повітря прогріється практично до +20°C.

Будьте пильні та будьте обережні!

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