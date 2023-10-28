Стало известно какие поезда и на сколько задерживаются по пути в Киев: график

Поезда дальнего следования могут задерживаться на несколько часов

В Киеве с утра субботы, 28 октября, бушует непогода. Из-за шквального ветра, порывы которого достигают 22 метров в секунду, поезда дальнего следования значительно задерживаются.

Все пассажиры в режиме реального времени могут отслеживать график движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "УКрзализныци".

На данный момент известно, что опаздывает 21 поезд дальнего следования. Большинство из них направляются в Киев из западных регионов Украины. Сообщается, что из-за непогоды наблюдается повреждение электросетей на некоторых участках пути и именно это влияет на скорость движения поездов. Однако отмечается, что ни один рейс не был отменен и пассажирские поезда дальнего следования попросту задерживаются.

Отслеживать ситуацию с задержкой поездов по всем направлениям можно на сайте перевозчика, который оперативно обновляет все данные:

Некоторые поезда задерживаются на 4 часа

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве могут начаться аварийные отключения света из-за штормового ветра, который обрушился на столицу. Так, жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.