Стало відомо які поїзди і на скільки затримуються по дорозі до Києва: графік

Потяги далекого прямування можуть затримуватися на кілька годин

У Києві з ранку суботи, 28 жовтня, вирує негода. Через шквальний вітер, пориви якого досягають 22 метрів за секунду, потяги далекого прямування значно затримуються.

Усі пасажири у режимі реального часу можуть відстежувати графік руху поїздів. Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Наразі відомо, що запізнюється 21 поїзд далекого прямування. Більшість із них прямують до Києва із західних регіонів України. Повідомляється, що через негоду спостерігається пошкодження електромереж на деяких ділянках шляху і саме це впливає на швидкість руху поїздів. Однак наголошується, що жоден рейс не було скасовано і пасажирські поїзди далекого прямування просто затримуються.

Відстежувати ситуацію із затримкою поїздів у всіх напрямках можна на сайті перевізника, який оперативно оновлює всі дані:

Деякі поїзди затримуються на 4 години

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла через штормовий вітер, який обрушився на столицю. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.