Через негоду киян попереджають про затримки поїздів: деталі

Деякі поїзди далекого прямування затримуються навіть на чотири години

У столиці з самого ранку суботи, 28 жовтня, вирує негода. Через шквальний вітер, пориви якого досягають 22 метрів за секунду, потяги далекого прямування значно затримуються.

Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Шевченко в інтерв’ю каналу "Київ 24".

На даний момент відомо, що запізнюється 21 поїзд далекого прямування. Більшість із них прямують до Києва із західних регіонів України.

Дані на 15:00 з сайту перевізника:

Повідомляється, що через негоду є пошкодження електромереж і саме це впливає на швидкість руху поїздів. Проте зазначається, що жодного рейсу не було скасовано і пасажирські потяги далекого прямування просто затримуються.

Найбільше затримується потяг "Івано-Франківськ — Харків" – на 4 години 10 хвилин. Також понад 4 години мають затримки потяги: "Чернівці — Київ"; "Ужгород — Київ" та "Рахів — Київ".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла через штормовий вітер, який обрушився на столицю. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.