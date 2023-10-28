Ветка насквозь пробила лобовое стекло: на Киевщине дерево рухнуло на ехавшие автомобили (фото)

На месте происшествия работали все экстренные службы

В субботу, 28 октября, под Киевом произошло масштабное ДТП. В результате непогоды, которая накрыла всю Украину, спасателям пришлось работать в усиленном режиме.

Так, сообщается, что в аварии пострадал водитель одной из легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Известно, что в первой половине дня в Обухове, что под Киевом, дерево рухнуло на проезжую часть. Причиной произошедшего стал сильный порывистый ветер. Как оказалось, дерево упало на проезжающие по дороге автомобили.

Фото с места аварии

В результате произошедшего пострадал один из водителей — ветка упавшего дерева насквозь пробила лобовое стекло его автомобиля и ранила мужчину. Ему понадобилась помощь медиков. К счастью, он выжил.

Фото с места аварии

Полиция Киевской области предостерегает граждан: из-за опасных метеорологических явлений, в регионе объявлен II уровень опасности. Будьте очень осторожны на дорогах, а по возможности — оставайтесь дома.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве могут начаться аварийные отключения света из-за штормового ветра, который обрушился на столицу. Так, жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.