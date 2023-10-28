Гілка наскрізь пробила лобове скло: на Київщині дерево впало на автомобілі (фото)

На місці події працювали всі екстрені служби

У суботу, 28 жовтня, під Києвом сталася масштабна ДТП. Внаслідок негоди, яка накрила всю Україну, рятувальникам довелося працювати у посиленому режимі.

Так, повідомляється, що в аварії постраждав водій одного з легковиків. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Відомо, що у першій половині дня в Обухові, що під Києвом, дерево впало на проїжджу частину. Причиною того, що сталося, став сильний поривчастий вітер. Як виявилося, дерево впало на автомобілі, що проїжджали дорогою.

Фото з місця аварії

Внаслідок того, що сталося, постраждав один із водіїв — гітка дерева, що впало, наскрізь пробила лобовее скло його автомобіля і поранила чоловіка. Йому знадобилася допомога медиків. На щастя, він вижив.

Фото з місця аварії

Поліція Київщини застерігає громадян: через небезпечні метеорологічні явища, в регіоні оголошено ІІ рівень небезпеки. Будьте дуже обережними на дорогах, а за можливості – залишайтеся вдома.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла через штормовий вітер, який обрушився на столицю. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.