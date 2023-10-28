Гілка наскрізь пробила лобове скло: на Київщині дерево впало на автомобілі (фото)
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На місці події працювали всі екстрені служби
У суботу, 28 жовтня, під Києвом сталася масштабна ДТП. Внаслідок негоди, яка накрила всю Україну, рятувальникам довелося працювати у посиленому режимі.
Так, повідомляється, що в аварії постраждав водій одного з легковиків. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.
Відомо, що у першій половині дня в Обухові, що під Києвом, дерево впало на проїжджу частину. Причиною того, що сталося, став сильний поривчастий вітер. Як виявилося, дерево впало на автомобілі, що проїжджали дорогою.
Внаслідок того, що сталося, постраждав один із водіїв — гітка дерева, що впало, наскрізь пробила лобовее скло його автомобіля і поранила чоловіка. Йому знадобилася допомога медиків. На щастя, він вижив.
Поліція Київщини застерігає громадян: через небезпечні метеорологічні явища, в регіоні оголошено ІІ рівень небезпеки. Будьте дуже обережними на дорогах, а за можливості – залишайтеся вдома.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла через штормовий вітер, який обрушився на столицю. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.