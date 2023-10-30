Последствия непогоды: сколько домов в Киевской области третьи сутки остается без света

Ликвидация последствий непогоды продолжается

Шквальный ветер, который обрушился на столицу в выходные, привел к множественным повреждениям линий электропередач. Специалисты уже третьи сутки устраняют последствия непогоды и пытаются как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

На данный момент все бригады работают в усиленном режиме. Об этом сообщается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Известно, что Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах Киевской области около 1000 жилых домов остаются обесточенными. Специалисты завершают ремонт трех линий электропередач и 25 трансформаторных подстанций, которые были повреждены больше всего.

Также энергетики работают над точечными заявками клиентов и проводят восстановительные работы в местах массовых повреждений, которые возникли из-за непогоды.

Сообщается, что 143 бригады непрерывно работали в течение трех суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома абонентов. Стоит отметить ,что свет вернули в дома практически 330 тысячам жителей Киевской области, которые оказались отрезанными от электричества.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в субботу, 28 октября, на Киев обрушилась непогода. Шквальный ветер, порывы которого местами достигают 22 метров в секунду, сметал все на своем пути. От стихии пострадали автовладельцы и рядовые прохожие. Известно, что количество погибших в результате непогоды достигло нескольких человек.