Наслідки негоди: скільки будинків на Київщині третю добу залишається без світла

Ліквідація наслідків негоди продовжується

Шквальний вітер, який обрушився на столицю у вихідні, спричинив численні пошкодження ліній електропередач. Фахівці вже третю добу усувають наслідки негоди і намагаються якнайшвидше повернути світло в будинки людей.

На даний момент усі бригади працюють у посиленому режимі. Про це повідомляється на сайті ДПЕК Київські регіональні електромережі.

Відомо, що Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах Київської області близько 1000 житлових будинків залишаються знеструмленими. Фахівці завершують ремонт трьох ліній електропередач та 25 трансформаторних підстанцій, які було пошкоджено найбільше.

Також енергетики працюють над точковими заявками клієнтів та проводять відновлювальні роботи у місцях масових пошкоджень, що виникли через негоду.

Під час негоди 143 бригади безперервно працювали три доби поспіль, щоб якомога швидше повернути світло в домівки українців. Варто зазначити, що світло повернули до будинків практично 330 тисяч жителів Київської області, які виявилися відрізаними від електрики.

Раніше "Телеграф " повідомляв про те, що у суботу, 28 жовтня, на Київ обрушилася негода. Шквальний вітер, пориви якого подекуди сягають 22 метрів за секунду, зметав усе на своєму шляху. Від стихії постраждали автовласники та пересічні перехожі. Відомо, що кількість загиблих внаслідок негоди досягла кількох людей.