В Киевской области во вторник люди останутся без света: почему и надолго ли

Некоторым абонентам без света придется сидеть много часов кряду

Во вторник, 31 октября, в Броварском районе Киевской области десятки адресов останутся без света. Таким образом специалисты повышают надежность электроснабжения и стараются предупредить возникновение аварий в будущем.

О новых отключениях сообщает Броварской городской совет на своей официальной странице в Фейсбук. Людям придется достаточно длительное время провести без света.

Сообщается, что без электроснабжения останутся завтра, 31 октября, жители Броваров, а также сел Требухов и Переможец. Стоит отметить, что некоторым абонентам придется сидеть без света около 10 часов.

Жителям указанных ниже адресов необходимо быть готовыми к многочасовым отключениям электроэнергии!

Адреса, по которым не будет света

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что электростанциям будет нужна поддержка: в "Укрэнерго" рассказали, грозит ли украинцам блэкаут. В Украине в ближайшие недели не планируют вводить отключения электроэнергии, а вероятность общенационального блэкаута "можно рассматривать лишь условно".

Также "Телеграф" публиковал интервью с народным депутатом Сергеем Нагорняком, членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он рассказал о том, как защищена энергетическая инфраструктура, какие регионы находятся в зоне риска и будет ли в домах украинцев тепло.