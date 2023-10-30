На Київщині у вівторок люди залишаться без світла: чому і чи надовго

Деяким абонентам без світла доведеться сидіти багато годин поспіль

У вівторок, 31 жовтня, у Броварському районі Київської області десятки адрес залишаться без світла. Таким чином фахівці підвищують надійність електропостачання та намагаються попередити виникнення аварій у майбутньому.

Про нові відключення повідомляє Броварська міська рада на своїй офіційній сторінці у Фейсбуку. Людям доведеться досить тривалий час провести без світла.

Повідомляється, що без електропостачання залишаться завтра, 31 жовтня, мешканці Броварів, а також сіл Требухів та Переможець. Варто зазначити, що деяким абонентам доведеться сидіти без світла близько 10 години.

Жителям наведених нижче адрес необхідно бути готовими до багатогодинних відключень електроенергії!

Адреси, за якими не буде світла

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що електростанціям буде потрібна підтримка: "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут. В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".

Також "Телеграф" публікував інтерв’ю з народним депутатом Сергієм Нагорняком, членом парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він розповів про те, як захищено енергетичну інфраструктуру, які регіони перебувають у зоні ризику і чи буде в будинках українців тепло.