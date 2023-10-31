"Это не украинский праздник, но он потешный": киевляне высказались насчет Хэллоуина (видео)

Люди неоднозначно относятся к данному празднику

В ночь с 31 октября на 1 ноября практически во всем мире отмечается "жуткий" праздник Хэллоуин. Все чаще украинцы также присоединяются к праздничной суете, делают тематические украшения для дома, примеряют на себя образы мистических существ и устраивают забавные вечеринки.

Журналисты телеканала "Киев 24" решили выйти на улицы столицы и поинтересоваться у киевлян их отношением к Хэллоуину. Ответы некоторых горожан, на удивление, оказались достаточно неожиданными.

Так, жители и гости столицы, в основном, считают Хэллоуин забавным и веселым праздником, который каждый имеет право отмечать. Однако некоторые из прохожие отметили, что данный праздник — это не "украинская традиция" и праздновать его они не собираются.

" Сегодня очень весело. Я с работы отпросилась и приехала в центр, чтобы отметить Хэллоуин", — заявила девушка, которая примерила на себя костюм "мертвого человека-оленя".

"Я думаю, что у нас есть много своих украинских праздников, но мы идем вперед. Поэтому в праздновании Хэллоуина я ничего плохого не вижу", — отметила еще одна киевлянка.

Стоит отметить, что некоторые из прохожих заявили, что никогда не праздновали Хэллоуин и относятся к нему "никак".

"Это не украинский праздник, но некоторые традиции тоже бывают потешными — как детские игры. Лично я не верю в Хэллоуин, темные силы и прочее. Это не моё", — сообщила одна из прохожих журналистам.

В целом, киевляне позитивно воспринимают праздник Хэллоуин и считают его веселым, забавным и безобидным. А вот отмечать этот день или нет — это уже личное дело каждого.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском зоопарке устроили для зверей Хэллоуин. Здесь прошло необычное кормление — животных угощали тыквенными "светильниками Джека". Данное мероприятие было приурочено к празднованию Хэллоуина, который традиционно отмечают 31 октября.

Также "Телеграф" рассказывал про альтернативу Хэллоуину: что нужно сделать в Велесову ночь, чтобы привлечь удачу. Велесовая ночь – время, когда каждый из нас может установить связь с древними силами и привлечь в свою жизнь удачу и благополучие.В последние несколько лет набирает популярность, как украинская альтернатива Хэллоуину, который, к слову, уже отпраздновали в киевском зоопарке.

Наши предки в дохристианские времена отмечали Велесову ночь зимой и праздник имел схожее значение с Хэллоуином, когда люди чтили высшие силы за богатый урожай. Современники решили его перенести на 31 октября, когда и осеннего урожая еще много и параллельно отмечается схожий, но более популярный праздник. Так что вместо Хэллоуина таким образом можно прикоснуться к традициям собственных предков.