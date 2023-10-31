"Це не українське свято, але воно забавне": кияни висловилися щодо Гелоуїна (відео)

Люди неоднозначно ставляться до цього свята

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада практично у всьому світі відзначається "жахливе" свято Геловін. Все частіше українці також приєднуються до святкової метушні, роблять тематичні прикраси для дому, приміряють на себе образи містичних істот та влаштовують кумедні вечірки.

Журналісти телеканалу "Київ 24" вирішили вийти на вулиці столиці та поцікавитися у киян їхнім ставленням до Гелоуїна. Відповіді деяких городян, на диво, виявилися досить несподіваними.

Так, жителі та гості столиці, в основному, вважають Геловін цікавим та веселим святом, яке кожен має право відзначати. Проте деякі перехожі зазначили, що це свято не є "українською традицією" та святкувати його вони не збираються.

"Сьогодні дуже весело. Я з роботи відпросилася і приїхала до центру, щоб відзначити Геловін", — заявила дівчина, яка приміряла на себе костюм "мертвої людини-оленя".

"Я думаю, що у нас є багато своїх українських свят, але ми йдемо вперед. Тому у святкуванні Гелоуїна я нічого поганого не бачу", — підкреслила ще одна киянка.

Варто зазначити, що деякі з перехожих заявили, що ніколи не святкували Геловін і ставляться до нього "не".

"Це не українське свято, але деякі традиції теж бувають забавними — як дитячі ігри. Особисто я не вірю в Геловін, темні сили та інше. Це не моє", — повідомила одна з перехожих журналістам.

Загалом, кияни позитивно сприймають свято Хелловін і вважають його веселим, кумедним та безневинним. А от відзначати цей день чи ні – це вже особиста справа кожного.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському зоопарку влаштували для звірів Хелловін. Тут пройшло незвичайне годування — тварин пригощали гарбузовими "світильниками Джека". Цей захід був присвячений святкуванню Хеллоуїна, який традиційно відзначають 31 жовтня.

Також "Телеграф" розповідав про альтернативу Хелловіну: що потрібно зробити у Велесову ніч, щоб залучити удачу. Велесова ніч – час, коли кожен із нас може встановити зв’язок із давніми силами та залучити у своє життя удачу та благополуччя. В останні кілька років набирає популярності, як українська альтернатива Хелловіну, який, до речі, вже відсвяткували у київському зоопарку.

Наші пращури в дохристиянські часи відзначали Велесову ніч взимку і свято мало схоже значення з Хеллоуїном, коли люди шанували вищі сили за багатий урожай. Сучасники вирішили його перенести на 31 жовтня, коли і осіннього врожаю ще багато і паралельно відзначається схоже, але популярніше свято. Тож замість Хеллоуїна таким чином можна доторкнутися до традицій власних предків.