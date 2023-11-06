На Киевщине массово отключат свет: названа причина

Света не будет сразу в нескольких населенных пунктах

Во вторник, 7 ноября, на территории Броварской громады Киевской области начнутся длительные отключения света. Таким образом специалисты повышают надежность электроснабжения и стараются предупредить возникновение аварий в будущем.

О графике отключений сообщается на официальном портале Броварского городского совета. Абонентам придется достаточно длительное время провести без света.

Так, для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить ремонтные работы. В связи с выполнением этих работ произойдет отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Сообщается, что без электроснабжения останутся жители города Бровары, сел Требухов и Княжичи. Здесь света не будет с 8.00 до 18.00.

В селе же Княжичи по следующим адресам: ул. Киевская, ул. Лагуновой Марии, ул. Молодежная, ул. Петренко Сакия света не будет с 9.00 до 15.00.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что электростанциям будет нужна поддержка: в "Укрэнерго" рассказали, грозит ли украинцам блэкаут. В Украине в ближайшие недели не планируют вводить отключения электроэнергии, а вероятность общенационального блэкаута "можно рассматривать лишь условно".

Также "Телеграф" публиковал интервью с народным депутатом Сергеем Нагорняком, членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он рассказал о том, как защищена энергетическая инфраструктура, какие регионы находятся в зоне риска и будет ли в домах украинцев тепло.