На Київщині масово відключать світло: названо причину

Світла не буде одразу в кількох населених пунктах

У вівторок, 7 листопада, на території Броварської громади Київської області розпочнуться тривалі відключення світла. Таким чином фахівці підвищують надійність електропостачання та намагаються попередити виникнення аварій у майбутньому.

Про графік відключень повідомляється на офіційному порталі Броварської міської ради. Абонентам доведеться досить тривалий час провести без світла.

Так, для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме ремонтні роботи. У зв’язку із виконанням цих робіт відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.

Повідомляється, що без електропостачання залишаться мешканці міста Бровари, сіл Требухів та Княжичі. Тут світла не буде з 8.00 до 18.00.

м. Бровари з 8.00 — 18.00 : — вул. Броварської сотні

: — вул. Броварської сотні с. Требухів з 8.00 — 18.00: — вул. Березова, вул. Бориспільська, вул. Вокзальна, пров. Вокзальний, вул. Жулянівська, вул. Каленчекова, вул. Лесі Українки, вул. Малинова, вул. Повстанська, вул. Швидака Максима.

— вул. Березова, вул. Бориспільська, вул. Вокзальна, пров. Вокзальний, вул. Жулянівська, вул. Каленчекова, вул. Лесі Українки, вул. Малинова, вул. Повстанська, вул. Швидака Максима. с. Княжичі з 8.00 — 18.00: — вул. Бориспільська, пров. Бориспільський, вул. Будівельників, вул. Сковороди Григорія, вул. Героїв України, вул. Грушевського Михайла, вул. Київська, вул. Кінна, вул. Корольова Сергія, вул. Новосьолова Максима, вул. Лагунової Марії, вул. Молодіжна, вул. Незалежності, вул. Переяславського полку, вул. Петренка Сакія, вул. Садова, вул. Слави, вул. Стельмаха Михайла, вул. Травнева, вул. Требухівська, вул. Урожайна, вул. Франка Івана, вул. Чорновола В'ячеслава, вул. Яблунева

У селі Княжичі за наступними адресами: вул. Київська, вул. Лагунової Марії, вул. Молодіжна, вул. Петренко Сакія світла не буде з 9.00 до 15.00.

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