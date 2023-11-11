Часть Киева оставили без горячей воды и отопления: подробности

Подача отопления и горячей воды в Киеве была приостановлена

Часть Днепровского, Голосеевского, Печерского и Соломенского районов Киева на все выходные останутся без тепла и горячей воды. Это связано с проведением масштабных ремонтных работ на теплоисточнике.

Об этом сообщается на официальном сайте "Киевтеплоэнерго". Внеплановые технические работы будут проведены для того, чтобы избежать возможных аварий во время отопительного сезона.

На данный момент известно о том, что с 6:00 субботы, 11-го ноября, до 6:00 понедельника, 13-го ноября, в части районов Киева будет отсутствовать тепло и горячая вода.

Так, специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут проводить профилактические ремонтные работы на теплоисточнике, который обеспечивает теплом часть Днепровского, Голосеевского, Печерского и Соломенского районов Киева.

На данный период поставки отопления и горячей воды будут приостановлены.

"Наши службы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно восстановить поставки услуг. Спасибо за понимание", — отметили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

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