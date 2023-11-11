Частину Києва залишили без гарячої води та опалення: подробиці

Подачу опалення та гарячої води в Києві було призупинено

Частина Дніпровського, Голосіївського, Печерського та Солом’янського районів Києва на всі вихідні залишаться без тепла та гарячої води. Це пов’язано з проведенням масштабних ремонтних робіт на теплоджерелі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Київтеплоенерго". Позапланові технічні роботи будуть здійснені для того, щоб уникнути можливих аварій під час проходження опалювального сезону.

На даний момент відомо про те, що з 6:00 суботи, 11 листопада, до 6:00 понеділка, 13 листопада, в частині районів Києва буде відсутне тепло та гаряча вода.

Так, фахівці КП "Київтеплоенерго" проводитимуть профілактичні ремонтні роботи на теплоджерелі, яка забезпечує теплом частину Дніпровського, Голосіївського, Печерського та Солом’янського районів Києва.

На цей період постачання опалення та гарячої води буде припинено.

"Наші служби працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг. Дякуємо за розуміння", - зазначили у прес-службі "Київтеплоенерго".

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