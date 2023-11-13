Пошла к подруге и пропала: на Киевщине разыскивают школьницу (приметы и фото)

В поисках задействованы все подразделения полиции Киевщины.

В понедельник, 13 ноября, к правоохранителям обратилась взволнованная женщина, которая просила помочь в поисках ее пропавшей 11-летней дочери Юлии Кузуб. Как оказалось, девочка накануне пошла в гости к подруге и затем бесследно исчезла.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины. Всех неравнодушных просят помочь в поисках пропавшей школьницы.

Известно, что 11-летняя жительница Броваров в воскресенье, 12 ноября, пошла к своей подруге и бесследно исчезла. Девочка не выходит на связь с родными, а ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 11 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в темно-красный цвет. Имеет пирсинг в носу.

Девочка была одета: куртка черного цвета, черные брюки, шарф красного цвета и кроссовки черного цвета с белой подошвой.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции по телефону: + 38 (097) 759 43 24.

Пропавшая девочка проживает в Броварах

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