Пішла до подруги та зникла: на Київщині розшукують школярку (прикмети та фото)
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У пошуках задіяно всі підрозділи поліції Київщини
У понеділок, 13 листопада, до правоохоронців звернулася схвильована жінка, яка просила допомогти у пошуках її зниклої 11-річної доньки Юлії Кузуб. Як виявилося, дівчинка пішла напередодні до подруги та зникла.
Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини. Усіх небайдужих просять допомогти у пошуках зниклої школярки.
Відомо, що 11-річна мешканка Броварів у неділю, 12 листопада, пішла до своєї подруги та безслідно зникла. Дівчинка не виходить на зв’язок із рідними, а її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 11 років, зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся пофарбоване в темно-червоний колір. Має пірсинг у носі.
Дівчинка була одягнена: куртка чорного кольору, чорні штани, шарф червоного кольору та кросівки чорного кольору з білою підошвою.
При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного просимо повідомити спецлінію "102" або до Броварського управління поліції за телефоном + 38 (097) 759 43 24.
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