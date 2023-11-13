Пішла до подруги та зникла: на Київщині розшукують школярку (прикмети та фото)

У пошуках задіяно всі підрозділи поліції Київщини

У понеділок, 13 листопада, до правоохоронців звернулася схвильована жінка, яка просила допомогти у пошуках її зниклої 11-річної доньки Юлії Кузуб. Як виявилося, дівчинка пішла напередодні до подруги та зникла.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини. Усіх небайдужих просять допомогти у пошуках зниклої школярки.

Відомо, що 11-річна мешканка Броварів у неділю, 12 листопада, пішла до своєї подруги та безслідно зникла. Дівчинка не виходить на зв’язок із рідними, а її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 11 років, зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся пофарбоване в темно-червоний колір. Має пірсинг у носі.

Дівчинка була одягнена: куртка чорного кольору, чорні штани, шарф червоного кольору та кросівки чорного кольору з білою підошвою.

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного просимо повідомити спецлінію "102" або до Броварського управління поліції за телефоном + 38 (097) 759 43 24.

Зникла дівчинка мешкає у Броварах

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