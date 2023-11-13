В Киеве приостановили работу фуникулера: стали известны причины

Киевлян просят ознакомиться с важной информацией

В понедельник, 13 ноября, киевский фуникулер временно приостановил свою работу. На месте уже работает ремонтная бригада, которая пытается устранить технические неисправности.

Об этом сообщил ряд киевских Телеграм-каналов. Пассажиров просят внимательно отнестись к данной информации и тщательно планировать свой маршрут. чтобы вовремя добраться до места назначения.

Известно, что работа фуникулера была приостановлена по техническим причинам. На месте работают специалисты, которые занимаются устранением неполадок. При этом не сообщается, когда движение транспорта возобновится.

Стоит отметить, что разница высот между станциями составляет 75 метров, а длина трасс — 222 метра.

Для справки: Киевский фуникулёр — линия фуникулёра, которая проходит по крутому склону Владимирской горки и соединяет две части города: Подол с Верхним городом. Он был открыт в 1905 году.

Верхняя станция Киевского фуникулёра имеет выход на верхнюю террасу Владимирской горки. Нижняя станция фуникулёра на нынешнем месте была открыта в 1929 году при его продлении. Рядом находится станция метро "Почтовая площадь" и Речной вокзал.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве изменится схема движения одного из автобусных маршрутов: карта. Автобус № 41-Д будет курсировать по измененной схеме, которая была организована после изучения пассажиропотока на маршруте. Это позволит улучшить обслуживание клиентов "Киевпастранса".