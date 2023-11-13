У Києві призупинили роботу фунікулера: стали відомі причини

Кияни просять ознайомитися з важливою інформацією

У понеділок, 13 листопада, київський фунікулер тимчасово припинив свою роботу. На місці вже працює ремонтна бригада, яка намагається усунути технічні несправності.

Про це повідомила низка київських Телеграм-каналів. Пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації та ретельно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Відомо, що роботу фунікулера було припинено з технічних причин. На місці працюють спеціалісти, які займаються усуненням несправностей. При цьому не повідомляється, коли рух транспорту відновиться.

Варто зазначити, що різниця висот між станціями становить 75 метрів, а довжина трас – 222 метри.

Для довідки: Київський фунікулер — лінія фунікулера, яка проходить крутим схилом Володимирської гірки і з’єднує дві частини міста: Поділ з Верхнім містом. Він був відкритий у 1905 році.

Верхня станція Київського фунікулера має вихід на верхню терасу Володимирської гірки. Нижню станцію фунікулера на нинішньому місці відкрили 1929 року під час його продовження. Поруч знаходиться станція метро "Поштова площа" та Річковий вокзал.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві зміниться схема руху одного з автобусних маршрутів: мапа. Автобус № 41-Д курсуватиме за зміненою схемою, яка була організована після вивчення пасажиропотоку на маршруті. Це дозволить покращити обслуговування клієнтів "Київпастрансу".