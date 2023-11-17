На Киевщине автомобиль сбил двух молодых косуль

Одно из животных беспомощно лежало на обочине дороги и не могло двигаться

В ночь на пятницу, 17 ноября, на автодороге "Киев — Чернигов" неизвестный автомобилист сбил двух косуль. Животных обнаружили полицейские, которые вызвали на место происшествия зооволонтеров.

Об этом сообщается на странице Центра спасения диких животных в Фейсбук. Личность водителя, который совершил наезд на косуль, установить не удалось — он покинул место аварии.

Известно, что около 02.00 неподалеку от пгт Калиновка, что в Броварском районе Киевской области, патрульные обнаружили на дороге двух молодых косуль. Одно животное было мертво, а второе подавало признаки жизни и беспомощно лежало на обочине. Полицейские обратились за помощью к зооволонтерам, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.

Трагедия произошла возле пгт Калиновка

Специалисты обезболили молодую косулю, которая находилась в состоянии шока и не могла двигаться. Ее доставили в клинику Центра спасения диких животных.

Во время осмотра животного ветеринары установили, что у нее сломан позвоночник и разорваны внутренние органы. Травмированное животное было решено усыпить, так как только эвтаназия могла прекратить страдания косули.

Зооволонтеры также отметили, что водитель, который сбил двух косуль даже не попытался им помочь или сообщить о трагедии. Такое безучасное поведение людей приводит к настоящим трагедиям.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что стало известно о состоянии тигрицы, которая пострадала во время атаки "Шахедов". Животное пережило стресс и получило значительные травмы.

Так, тигрица по кличке "Тигрюля", которая сильно пострадал во время атаки на Киевскую область "Шахедами", начала вставать на лапы. Не смотря на это, дикое животное продолжает испытывать болевой синдром и находится под постоянным наблюдением врачей.