На Київщині автомобіль збив двох молодих козуль

Одна з тварин безпорадно лежала на узбіччі дороги і не могла рухатися

У ніч проти п’ятниці, 17 листопада, на автодорозі "Київ — Чернігів" невідомий автомобіліст збив двох козуль. Тварин знайшли поліцейські, які викликали на місце події зооволонтерів.

Про це повідомляється на сторінці Центру порятунку диких тварин у Фейсбук. Особу водія, який скоїв наїзд на козуль, встановити не вдалося — він залишив місце аварії.

Відомо, що близько 02.00 неподалік смт Калинівка, що у Броварському районі Київської області, патрульні виявили на дорозі двох молодих козуль. Одна тварина була мертвою, а друга подавала ознаки життя і безпорадно лежала на узбіччі. Поліцейські звернулися за допомогою до зооволонтерів, які негайно прибули на місце події.

Трагедія сталася біля смт Калинівка

Фахівці знеболили молоду козулю, яка перебувала у стані шоку та не могла рухатися. Її доправили до клініки Центру порятунку диких тварин.

Під час огляду тварини ветеринари встановили, що у неї зламано хребет та розірвано внутрішні органи. Травмовану тварину було вирішено приспати, оскільки лише евтаназія могла припинити страждання козулі.

Зооволонтери також зазначили, що водій, який збив двох козуль, навіть не спробував їм допомогти або повідомити про трагедію. Така безжалісна та безучасна поведінка людей, на жаль, призводить до справжніх трагедій.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що стало відомо про стан тигриці, яка постраждала під час атаки "Шахедів". Тварина пережила стрес і зазнала значних травм.

Так, тигриця на прізвисько "Тигрюля", яка сильно постраждала під час атаки на Київську область "Шахедами", почала вставати на лапи. Не дивлячись на це, дика тварина продовжує відчувати больовий синдром і перебуває під постійним наглядом лікарів.