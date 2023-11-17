Киевляне требуют убрать брошенные во дворах машины: появилась петиция

Интересное предложение поступило от жителя столицы

В пятницу, 17 ноября, на сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение убрать с придомовых территорий в столице брошенные втомобили и эвакуировать их на штрафплощадку или же отправить на утилизацию. Такое решение, по мнению автора петиции, значительно улучшит качество жизни киевлян.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета. Для рассмотрения на уровне чиновников петиция должно набрать шесть тысяч голосов.

Автор петиции выступает за то, чтобы в Киеве убрали со дворов многоэтажек брошенные автомобили, которые здесь "гниют" годами и запретили парковку грузового и легко грузового транспорта на придомовых территориях. Мужчина убежден, что именно эта инициативы способна облегчить жизнь киевлянам.

Так, по мнению автора петиции, властям следует обратить внимание на брошенные автомобили, которые припаркованы во дворах домов на одном месте и годами не используются — "гниют" и врастают в асфальт.

"Для преодоления этой проблемы необходимо принять решение о проведении соответствующими службами городского совета осмотра транспортных средств, которые длительное время припаркованы возле домов и не используются (от 1 года и более), с составлением акта и последующим их изъятием", — отмечает автор инициативы.

Мужчина предлагает эвакуировать брошенные авто на штрафплощадку или же отправлять их на утилизацию. Кроме этого авто можно разыгрывать на аукционе, а деньги от их продажи направлять на спецсчет ВСУ.

Кроме этого, мужчина требует от городских властей запретить парковку грузового и легко грузового транспорта на придомовых территориях. По его словам, паркуясь в проездах и дворах жилых домов бусы и габаритные автомобили создают "существенное препятствие для проезда коммунального автотранспорта, пожарно-спасательного и медицинского транспорта". Это же, в свою очередь, может угрожать жизни и здоровью людей в случае блокирования проезда спасательных служб. Кроме этого, вредные выбросы от грузовых авто и бусов, при их парковке во дворах вплотную с домом, времят здоровья жителей столицы.

"Поскольку по своему назначению грузовой и легко грузовой транспорт (бусы) является коммерческим транспортом, предлагается установить решением городского совета правила парковки такого вида автотранспорта в городе, в частности запретить парковку на придомовых территориях", — резюмирует автор петиции.

Текст петиции

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину. Житель столицы предлагает изначально открыть Подольско-Воскресенский мост и соеденить трамвайным маршрутом Подол с Троещиной. После этого автор петиции хочет чтобы трамвайные линии вернули на мост Потона.