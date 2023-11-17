Кияни вимагають прибрати покинуті у дворах машини: з’явилася петиція

Цікава пропозиція надійшла від мешканця столиці

У п’ятницю, 17 листопада, на сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція прибрати з прибудинкових територій у столиці покинуті автомобілі та евакуювати їх на штрафмайданчик або ж відправити на утилізацію. Таке рішення, на думку автора петиції, значно покращить якість життя киян.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради. Для розгляду на рівні чиновників петиція має набрати шість тисяч голосів.

Автор петиції виступає за те, щоб у Києві прибрали з дворів багатоповерхівок покинуті автомобілі, які тут "гниють" роками та заборонили паркування вантажного та легко вантажного транспорту на прибудинкових територіях. Чоловік переконаний, що саме ця ініціатива здатна полегшити життя киян та зробити його якіснішим.

Так, на думку автора петиції, владі слід звернути увагу на покинуті автомобілі, які припарковані у дворах будинків на одному місці та роками не використовуються – "гниють" і вростають в асфальт.

"Для подолання цієї проблеми необхідно ухвалити рішення про проведення відповідними службами міської ради огляду транспортних засобів, які тривалий час припарковані біля будинків і не використовуються (від 1 року і більше), із складанням акту та подальшим їх вилученням", — зазначає автор ініціативи.

Чоловік пропонує евакуювати покинуті авто на штрафмайданчик або ж відправляти їх на утилізацію. Крім цього авто можна розігрувати на аукціоні, а гроші від їхнього продажу спрямовувати на спецрахунок ЗСУ.

Крім цього, чоловік вимагає від міської влади заборонити паркування вантажного та легко вантажного транспорту на прибудинкових територіях. За його словами, паркуючись у проїздах та дворах житлових будинків буси та габаритні автомобілі створюють "істотну перешкоду для проїзду комунального автотранспорту, пожежно-рятувального та медичного транспорту". Це ж, у свою чергу, може загрожувати життю та здоров’ю людей у разі блокування проїзду для рятувальних служб. Окрім цього, шкідливі викиди від вантажних авто та бусів, при їх паркуванні у дворах впритул з будинком, негативно впливають на здоров’я мешканців столиці.

"Оскільки за своїм призначенням вантажний та легко вантажний транспорт (буси) є комерційним транспортом, пропонується встановити рішенням міської ради правила паркування такого виду автотранспорту у місті, зокрема заборонити паркування на прибудинкових територіях", — резюмує автор петиції.

Тест петиції

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину. Житель столиці пропонує спочатку відкрити Подільсько-Воскресенський міст та з’єднати трамвайним маршрутом Поділ із Троєщиною. Після цього автор петиції хоче, щоб трамвайні лінії повернули на міст Потона.