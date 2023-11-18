Нападение на журналиста Ткача в элитном поселке под Киевом вызвало бурную реакцию сети: главное

В сети обсуждают нападение на журналиста в Козине

Нападение на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача в Киевской области вызвало резонанс в украинском обществе, а пользователи сети выразили сомнение в том, что нападавшим что-то за это будет.

Инцидент произошел в поселке Козин неподалеку от украинской столицы, где журналисты делали сюжет о том, как отдыхают бывшие сотрудники Офиса генпрокурора и другие лица. Когда охранники заметили съемку, то сначала блокировали автомобиль журналистов, а затем один из них пытался выбить камеру с рук Ткача. Нападение произошло вечером 17 ноября, однако известно об этом стало лишь вечером следующего дня.

На инцидент отреагировал адвокат и правозащитник Маси Найем, который отметил, что скандал происходит после того, как гражданин россии на улице напал на пострадавшего в ходе боевых действий военнослужащего.

Присоединились к возмущению и другие журналисты, которые вступились за коллегу.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали, а удивились почему же к этим крепким ребятам до сих пор не пришли представители ТЦК.

Как сообщалось ранее, в полиции сообщили, что о нападении на Ткача они узнали из сообщений в соцсетях. Правоохранители отмечают, что никаких заявлений или сообщений об инциденте от пострадавшего не поступало.