Напад на журналіста Ткача в елітному селищі під Києвом викликав бурхливу реакцію мережі: головне

У мережі обговорюють напад на журналіста у Козині

Напад на журналіста "Української правди" Михайла Ткача на Київщині викликав резонанс в українському суспільстві, а користувачі мережі висловили сумнів у тому, що нападникам щось за це буде.

Інцидент стався у селищі Козин неподалік української столиці, де журналісти робили сюжет про те, як відпочивають колишні співробітники Офісу генпрокурора та інші особи. Коли охоронці помітили зйомку, спочатку блокували автомобіль журналістів, а потім один з них намагався вибити камеру з рук Ткача. Напад стався увечері 17 листопада, проте відомо про це стало лише ввечері наступного дня.

На інцидент відреагував адвокат і правозахисник Масі Найєм, який зазначив, що скандал відбувається після того, як громадянин росії на вулиці напав на постраждалого під час бойових дій військовослужбовця.

Приєдналися до обурення й інші журналісти, котрі заступилися за колегу.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали, а здивувалися чому до цих міцних хлопців досі не прийшли представники ТЦК.

Як повідомлялося раніше, у поліції повідомили, що про напад на Ткача вони дізналися з повідомлень у соцмережах. Правоохоронці зазначають, що жодних заяв чи повідомлень про інцидент від постраждалого не надходило.