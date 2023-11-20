Снесла знак и влетела в забор: в Киеве женщина под наркотиками ночью устроила переполох (фото)

К счастью, никто не пострадал

В ночь на субботу, 18 ноября, в Дарницком районе Киева произошло масштабное ДТП. Так, водительница легкового автомобиля не справилась с управлением, слетела с проезжей части и сбивая все на своем пути оказалась на газоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева. Женщина протаранила забор одного из местных дворовых стадионов.

Нарушительницей оказалась 42-летняя местная жительница, которую правоохранители привлекли к административной ответственности.

Как оказалось, при осмотре авто, полицейские обнаружили в салоне небольшую смочку, внутри которой находились полиэтиленовые пакеты с веществами похожими на марихуану, амфетамин и экстази.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

В ходе патрулирования Дарницкого района наряд патрульные полицейские подали сигнал для остановки водителю автомобиля, который нарушил правила дорожного движения. Впрочем, руководитель ускорился и пытался скрыться от полиции. Во время преследования на улице Харьковское шоссе водитель не справился с управлением и влетел в забор местного стадиона.

На месте работала следственно-оперативая группа. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.

По данному факту начато уголовное расследование. За хранение и перевозку наркотических средств и психотропных веществ женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Виновница аварии

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что виновницу смертельного ДТП в Киеве взяли под стражу: она оказалась внучкой непростого человека. По предварительным данным, 20-летняя водитель находилась в момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения.

Напомним, что девушка устроила смертельное ДТП и сбежала с места аварии. В результате произошедшего 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойты" скончались на месте ДТП. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.