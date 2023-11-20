Знесла знак і влетіла у паркан: у Києві жінка під наркотиками вночі влаштувала переполох (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

У ніч на суботу, 18 листопада, у Дарницькому районі Києва сталася масштабна ДТП. Так, водій легкового автомобіля не впоралася з керуванням, злетіла з проїжджої частини та збиваючи все на своєму шляху опинилася на газоні.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва. Жінка протаранила паркан одного з місцевих дворових стадіонів

Порушницею виявилася 42-річна місцева мешканка, яку правоохоронці притягли до адміністративної відповідальності.

Як виявилося, під час огляду авто, поліцейські виявили в салоні невелику смочку, усередині якої знаходилися поліетиленові пакети з речовинами схожими на марихуану, амфетамін та екстазі.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

У ході патрулювання Дарницького району наряд патрульних поліцейських подав сигнал для зупинки водію автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. Втім, керманич пришвидшився та намагався втекти від поліції. Під час переслідування на вулиці Харківське шосе втікач не впоровся з керуванням та зіткнувся з огорожею місцевого стадіону.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити правоохоронцям.

За цим фактом розпочато кримінальне розслідування. За зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Винуватця аварії

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що винуватку смертельної ДТП у Києві взяли під варту: вона виявилася онукою непростої людини. За попередніми даними, 20-річна водій перебувала у момент скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід.

Нагадаємо, що дівчина влаштувала смертельну ДТП та втекла з місця аварії. Внаслідок події 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойти" померли на місці ДТП. Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.