В Киеве ограничат движение на одной из улиц: причины и карта

Киевлян просят внимательно отнестись к данной информации

В среду, 22 ноября, в Оболонском районе Киева ограничат движение транспорта на одном из участков дороги. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, на улице Богатырской в направлении выезда из города будут действовать временные ограничения. Все транспортные средства должны будут двигаться по левой полосе во встречном направлении по улице Богатырской на пересечении с улицей Полярной.

Данные ограничения будут действовать с 22 по 28 ноября. В указанный период на данном участке будут проводиться ремонтные работы.

Регулирование дорожного движения на перекрестке улиц Богатырской и Полярной остается неизменным. Отмечается, что изменения в организации движения являются временными.

Схема движения по улице Богатырской

Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ремонтные работу будут проводиться на улице Богатырской

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину: детали и схема. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об организации скоростного трамвая на Троещину — историческую местность столицы на левом берегу Днепра. Автор петиции в деталях расписал маршрут и приложил схему.